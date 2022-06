EXCLUSIVO: Investigadores apontam assassino da menina Emilly

Em 22 de setembro de 2017 restos mortais de Emilly foram velados na Câmara de Rio Pardo de Minas. O sepultamento foi no mesmo dia.

Com exclusividade, o Jornal Folha Regional conseguiu apurar junto a várias fontes que os investigadores da Polícia Civil de Rio Pardo de Minas desvendaram o sumiço e assassinato da criança Emilly Ferrari Campos, que havia desaparecido misteriosamente no dia 04 de maio de 2013. É o crime mais chocante da história do município e desafiou a polícia por incríveis nove anos e quinze dias.

Conforme apuração exclusiva da Folha Regional, a equipe de detetives de Rio Pardo de Minas, especialmente os investigadores Elton Reis e Samuel de Castro, conseguiram concluir as investigações por volta do último dia 21 de maio, apontando categoricamente o autor do bárbaro crime.

“O rapto e a morte de Emilly foram cometidos pelo mesmo autor”, garante uma fonte da Folha Regional.

A reportagem também apurou que o carro escuro usado para raptar Emilly na Avenida Padre Horácio Giraldi, visto por uma testemunha, é do homem apontado como autor do crime, e segundo uma de nossas fontes, isso consta no inquérito, que é conduzido como segredo de justiça.

Folha Regional também apurou que o autor teria matado Emilly e ocultado o cadáver às margens de uma estrada vicinal secundária para vingar da mãe da menina. Outra fonte do jornal garante que isso também está no inquérito.

As investigações foram encerradas em meados do último dia 21 de maio e desde então não existe, até o fechamento dessa matéria, qualquer movimentação no inquérito contra o possível autor.

E para agravar a situação, desde o ano de 2020 que a delegacia de Polícia Civil de Rio Pardo de Minas está sem delegado titular, mesmo com a população local clamando por justiça diante do crime que chocou o Brasil.

No último dia 26 de maio, Folha Regional questionou o delegado regional Gildeilson Almeida sobre o caso, e ele nos encaminhou para o delegado Gilberto de Castro, lotado na Delegacia Regional de Taiobeiras e que responde interinamente por Rio Pardo de Minas. Na entrevista à Folha Regional por telefone, Dr. Gilberto afirmou não ter “surgido nenhum fato novo no inquérito”. Ele disse também que as diligências continuam e que o inquérito não está parado. Matéria completa aqui.

Por fim, a reportagem acionou outras fontes e descobriu que o autor apontado pelas investigações é de Rio Pardo de Minas, inclusive reside e trabalha na cidade. Até o fechamento dessa matéria, não havia qualquer procedimento contra ele.

O caso - Emilly Campos tinha sete anos quando sumiu. Ela estava brincando na porta de casa, no Bairro Cidade Alta, em Rio Pardo de Minas. Em 27 de abril de 2017 um maquinista encontrou uma ossada humana durante patrolamento de uma estrada rural, na comunidade de Alazão, distante cerca de oito quilômetros de Rio Pardo de Minas. Os exames na ossada confirmaram que era a menina.