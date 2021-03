“A comissão decidiu pela volta às aulas a partir do dia 15, mas não foi assinado nenhum decreto”, diz Denerval

Depois da gigantesca polêmica sobre a volta às aulas em Taiobeiras, o prefeito Denerval Cruz declarou na noite de quinta (05/03) que realmente a Comissão Especial decidiu pela volta às aulas a partir do dia 15 de março. “A comissão decidiu, mas não foi assinado nenhum decreto por parte do Executivo”, garantiu o prefeito.

A comissão nomeada por Denerval tem 11 membros com suplentes. A esdrúxula decisão pelo retorno das aulas ocorreu na manhã do dia 02, em reunião na Secretaria de Saúde, justamente no dia em que a Fiocruz notificou uma variante P.2 da Covid-19 em Taiobeiras. Na ocasião da reunião, a notícia da variante ainda não havia sido publicada.

Folha Regional apurou que as opiniões contrárias a volta às aulas foram abafadas na comissão, além disso, as representantes da Secretaria de Educação e das escolas municipais optaram por ouvir os argumentos dos defensores do retorno, vindos do Hospital Santo Antônio, onde já morreram 34 pessoas, e da própria Secretaria de Saúde, que desmontou barreiras, relaxou as medidas restritivas e vem regrando a testagem.

“As aulas podem começar dia 30... em abril... Na hora que for possível, cumprindo todos os protocolos”, afirmou Denerval. “A população pode ficar tranquila que não haverá nenhuma tomada de decisão irresponsável por parte do governo”, completou.

No início da tarde de quinta (04) a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Taiobeiras, de forma irresponsável, publicou nota dizendo que a matéria da Folha Regional era mentirosa. No entanto, a covarde nota foi desmoralizada pelo próprio prefeito Denerval, que confirmou a decisão da comissão, de viva voz, durante live oficial.

O prefeito reconheceu a decisão da comissão - mas, nas entrelinhas, deixou a entender que não irá acatá-la tão cedo. Mas, até então, não demonstrou a dignidade de rever a vergonhosa, ridícula, contraditória e enganosa “nota de esclarecimento” publicada pela sua raivosa Ascom.