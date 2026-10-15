Polícia Federal prende acusado de pedofilia infiltrado em igreja de Taiobeiras
|Suspeito estava com 24 mil imagens e vídeos de violência sexual contra crianças e adolescentes.
Na
manhã desta quinta (15/10) a Polícia Federal retornou à Taiobeiras, dessa vez
para prender um homem de 26 anos, acusado de crimes cibernéticos de abuso
sexual infanto-juvenil na cidade. O mandado de prisão preventiva foi expedido
pela Comarca de Taiobeiras.
Os
policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do acusado, que vinha,
desde 2019, armazenando mais de 24 mil imagens e vídeos de violência sexual
contra crianças e adolescentes em contas na internet.
Foram
apreendidos os equipamentos eletrônicos do suspeito, que passarão por perícia
técnica para apurar possíveis outras condutas criminosas, como a eventual
produção de material ilícito e estupro de vulnerável.
A
operação da Polícia Federal caiu como uma bomba na cidade, pois o investigado
atuava na supervisão de crianças em um grupo de oração da igreja. Em seu
Instagram, encontra-se dezenas de fotos dele abraçando crianças e na aba de "repost" são inúmeros conteúdos de extrema direita.
A
Polícia Federal informou que o conteúdo ilícito estava guardado em contas na
internet, e a justiça considerou o fato de um longo período de armazenamento
dos arquivos, além da vulnerabilidade envolvendo crianças e adolescentes.
Agora,
os policiais vão periciar computadores e celulares para verificar a ocorrência
de outros crimes, tais como a produção de material ilícito ou estupro de
vulnerável.
Nome da Operação – "In nomine
Patris" é uma expressão em latim que significa "em nome do Pai".
A denominação faz alusão direta ao contexto religioso em que se inseriam as
atividades do suspeito supervisionando menores em um grupo de oração em
Taiobeiras.
Com
isso, a Polícia Federal soltou comunicado oficial reforçando o alerta para que
pais e responsáveis monitorem de perto as atividades de crianças e adolescentes
na internet.
Já sabemos em que o Jack vota!Nao falha um!Dia 25 é 13 no lombo dos bolsonaristas pedófilos.ResponderExcluir