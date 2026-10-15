Polícia Federal prende acusado de pedofilia infiltrado em igreja de Taiobeiras

Suspeito estava com 24 mil imagens e vídeos de violência sexual contra crianças e adolescentes.



Na manhã desta quinta (15/10) a Polícia Federal retornou à Taiobeiras, dessa vez para prender um homem de 26 anos, acusado de crimes cibernéticos de abuso sexual infanto-juvenil na cidade. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Comarca de Taiobeiras.

Os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do acusado, que vinha, desde 2019, armazenando mais de 24 mil imagens e vídeos de violência sexual contra crianças e adolescentes em contas na internet.

Foram apreendidos os equipamentos eletrônicos do suspeito, que passarão por perícia técnica para apurar possíveis outras condutas criminosas, como a eventual produção de material ilícito e estupro de vulnerável.

A operação da Polícia Federal caiu como uma bomba na cidade, pois o investigado atuava na supervisão de crianças em um grupo de oração da igreja. Em seu Instagram, encontra-se dezenas de fotos dele abraçando crianças e na aba de "repost" são inúmeros conteúdos de extrema direita.

A Polícia Federal informou que o conteúdo ilícito estava guardado em contas na internet, e a justiça considerou o fato de um longo período de armazenamento dos arquivos, além da vulnerabilidade envolvendo crianças e adolescentes.

Agora, os policiais vão periciar computadores e celulares para verificar a ocorrência de outros crimes, tais como a produção de material ilícito ou estupro de vulnerável.

Nome da Operação – "In nomine Patris" é uma expressão em latim que significa "em nome do Pai". A denominação faz alusão direta ao contexto religioso em que se inseriam as atividades do suspeito supervisionando menores em um grupo de oração em Taiobeiras.

Com isso, a Polícia Federal soltou comunicado oficial reforçando o alerta para que pais e responsáveis monitorem de perto as atividades de crianças e adolescentes na internet.