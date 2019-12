Professores de Rio Pardo de Minas sofrem com a desvalorização

Os familiares do estudante Ítalo Felix Brito, de 26 anos (foto), que morreu em acidente de carro na região central de Ciudad Del Este, no Paraguai, está preparando o translado do corpo para Salinas, onde será velado e tem o sepultamento programado para sexta-feira, dia 13/12. A liberação do corpo deve ocorrer na tarde desta quarta (11) e está sendo feito via procuração, por meio de uma colega de faculdade, que está resolvendo os trâmites junto ao consulado do Paraguai.

Testemunhas no Paraguai relataram que, na terça (10/12) o carro, com placas brasileira, ENJ 0153, estava em alta velocidade na hora do acidente e teria capotado e colidido contra uma árvore no canteiro da avenida.

O motorista Wendy Barbosa Roya, de 25 anos, ficou ferido e foi socorrido pelos bombeiros, já Ítalo, que estava de carona, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Os dois jovens eram estudantes da UPAP e estava retornando da Universidade Politécnica e Artística do Paraguai (UPAP), onde ambos estudavam. A ex…