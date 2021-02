Novo presidente do Cisrun/Samu tomou posse neste domingo

Prefeito Marcelo, de São Romão, presidirá consórcio no biênio 2021/2021

Com as presenças dos padrinhos Paulo Guedes, Marcelo de Freitas e Gil Pereira, deputados que sustentaram a chapa, o prefeito de São Romão, Marcelo Meireles, tomou posse como novo presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas - Cisrun, na manhã deste domingo (28/02). A assinatura do Termo de Posse aconteceu durante cerimônia restrita, devido à pandemia. A solenidade foi na sede do Cisrun, em Montes Claros.

“Tenho certeza que todos aqui irão ajudar com recursos importantes e trazer conquistas para esse serviço que é aprovado por 100% da população”, disse o deputado Paulo Guedes.

Criado em 2010, o SAMU, gerido pelo Cisrun, conta com quase 100 ambulâncias e um helicóptero, que socorrem vidas em 86 municípios do Norte de Minas.

O novo presidente agradeceu o apoio dos deputados e dos 36 prefeitos que votaram em sua chapa. “Façamos, na qualidade de novos gestores do consórcio, a representar a totalidade de associados, indistintamente, sempre aberto ao diálogo e com comprometimento em atender da melhor forma possível as demandas da população e de todos os municípios da área de abrangência”, disse Marcelo Meireles.

Dentre os avanços previstos para o Samu em 2021 está a implantação de uma Unidade Avançada em Salinas e uma Unidade de Suporte Básico em Vale das Cancelas, às margens da BR-251, zona rural de Grão.

Embate jurídico – A eleição da nova diretoria do Cisrun ainda é debatida na justiça e a chapa do prefeito Marcelo foi empossada após decisão liminar.

Inicialmente, houve uma decisão liminar em Montes Claros que impediu a aprovação de chapa com municípios inadimplentes, mas mesmo assim a eleição foi realizada. Posteriormente, a justiça manteve a decisão e decidiu aclamar o prefeito de Claro dos Poções, Norberto Marcelino (DEM) como novo presidente. Com isso, a chapa de Marcelo recorreu ao Tribunal de Justiça, que concedeu efeito suspensivo à liminar, viabilizando a posse neste domingo.

O mérito do processo ainda não foi julgado.