São João do Paraíso fecha janeiro com nove óbitos

Cidade soma 11 mortes, 120 pessoas doentes e 111 com suspeitas da doença

Por André Viana

O mês de janeiro foi marcado por explosões de casos e mortes por Covid-19 em São João do Paraíso. Todas as nove mortes ocorridas no mês foram de idosos. Dos 800 casos de infecções confirmados desde o início da pandemia no município, 590 foram somente no mês de janeiro, causando colapso no único hospital da cidade por alguns dias.

Os últimos três boletins divulgados pela Secretaria de Saúde traz uma morte por dia. Na última sexta (29/01) um idoso de 76 anos morreu no hospital de Salinas; ele foi o 9º óbito em São João. No sábado (30/01) uma idosa de 90 anos morreu no hospital da cidade (10º óbito). E nesta segunda (01/02) outra idosa de 85 anos morreu no hospital de Taiobeiras (11º óbito). A Secretaria de Saúde está investigando o que seria o 12º óbito.

Veja aqui matéria até o 8º óbito no município.

O 1º óbito em São João do Paraíso ocorreu em 12 de agosto de 2020, quando uma mulher de 51 anos morreu na Santa Casa de Montes Claros. O 2º óbito ocorreu quase cinco meses depois, em 04 de janeiro, quando a conhecida Dona Rosa, de 84 anos, morreu no Hospital de São João.

Ainda conforme o último boletim, o município tem 120 pessoas doentes com a Covid, e para piorar a situação outras 111 pessoas estão sendo monitoradas com suspeitas da doença.