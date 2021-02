Juiz anula eleição do Cisrun/Samu

Chapa vencedora tinha o município de Santa Cruz de Salinas, que estava inadimplente

Como sempre, as eleições no Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun), que administra o SAMU no Norte de Minas, foi parar na justiça. Nesta quinta (04/02) o juiz Francisco Lacerda Figueiredo, de Montes Claros, concedeu liminar anulando as eleições ocorridas no último dia 1º de fevereiro, ocasião em que o prefeito de São Romão, Marcelo Meireles, foi eleito com 36 votos, enquanto que o opositor Noberto Marcelino, prefeito de Claro dos Poções, obteve 23 votos.

Motivo da anulação: o município de Santa Cruz de Salinas estava inadimplente e por isso não constava na relação de 49 cidades aptas a participar do pleito, mas, mesmo assim, Santa Cruz teve direito a voto e ainda tinha o prefeito José Saraiva, popular Zé de Bilé, como integrante do Conselho Fiscal na "Chapa 1", encabeçada pelo prefeito Marcelo.

Diante da irregularidade, o prefeito de Claro dos Poções registrou boletim de ocorrência e impetrou mandado de segurança, acatado por Dr. Francisco, que, além de anular as eleições, ainda determinou, baseado no Estatuto do Cisrun, que a chapa encabeçada pelo prefeito Norberto Marcelino, a única regularmente registrada nós termos do edital, seja proclamada vencedora do pleito.

Agora é aguardar as cenas do próximo capítulo.