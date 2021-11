Deputado anuncia usina fotovoltaica para Hospital de Taiobeiras

Equipe empatou o jogo e venceu nas cobranças de pênaltis Depois de 23 jogos e 58 gols, o Campeonato Regional de Santa Cruz foi encerrado no último sábado (20/11) de forma brilhante, com média superior a 2,5 gols por partida. A competição, iniciada em 02 de outubro, contou com 10 equipes de sete cidades da região: Comercinho, Medina, Cachoeira do Pajeú, Curral de Dentro, Cândido Sales e Santa Cruz de Salinas. O campeão da acirrada competição foi a equipe Juventos, de Santa Cruz de Salinas, que levantou o troféu depois de empatar o jogo final contra Galdino, da cidade de Comercinho em 1x1. O gol do Juventos foi marcado pelo zagueiro Pablo, garantindo o empate no jogo e levando a disputa do título para os pênaltis. Nas cobranças das penalidades, brilhou a estrela do goleiro Lucas, que defendeu duas cobranças e ainda viu uma penalidade do Galdino sendo chutada para fora, enquanto o Juventos converteu as três primeiras cobranças com o zagueiro Dedé, o meia Dedê e o lateral Maciel, que p