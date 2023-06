SAMU realiza simpósio microrregional em Taiobeiras

Foco foi capacitar os profissionais que atuam no Alto Rio Pardo

No sábado (17/06) o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun), gerenciador do Samu na região, realizou em Taiobeiras uma edição do Simpósio Microrregional Cisrun - SAMU Macro Norte, voltado para todos os profissionais que atuam nas cidades do Alto Rio Pardo. O evento contou com palestras e treinamentos voltados para profissionais da saúde com foco nas principais patologias que podem levar uma pessoa à morte, como acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio e traumas.

A capacitação aos profissionais do Alto Rio Pardo foi realizada pelo Núcleo de Educação Permanente do SAMU Macro Norte, ministrada pelo coordenador do NEP Ubiratam Lopes, pelo enfermeiro Antônio Osmar Gusmão e pelo técnico em enfermagem José Geraldo Abreu.

A estudante de fisioterapia Helena Ferreira Viana afirmou ter "amado" o Simpósio. “Foram palestras muito interessantes, de muito aprendizado que vou levar para toda minha vida! E, se tiver oportunidade, participarei novamente”, comentou.

O prefeito de Taiobeiras, Denerval Cruz, exaltou a iniciativa e importância de capacitar os profissionais da região, elogiou a estrutura do SAMU Macro Norte, que presta serviço de urgência e emergência, e destacou a confiança que a população tem na instituição.

Já a diretora executiva do Cisrun, Zildete Souza, disse que “os simpósios microrregiões levam informação e treinamento de qualidade para os profissionais de saúde do Norte de Minas”. “Possuímos profissionais altamente qualificados que detêm um vasto conhecimento em urgência e emergência e nos sentimos no dever de compartilhar esse conhecimento”, disse a diretora.

O Simpósio do SAMU já havia sido realizado no município de Januária, no mês de junho. Agora, a próxima edição será realizada na microrregião de Janaúba, no mês de agosto.