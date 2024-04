Colisão em cruzamento gera capotamento

Com forte impacto, veículo S10 capotou na via pública

Na noite de sábado (06/04) aconteceu uma colisão lateral entre dois veículos no cruzamento da Rua José Rocha Brandão com a Rua Goiânia em São João do Paraiso. Com a violência do impacto, um dos veículos capotou na via pública.

Conforme a Assessoria de Imprensa da Polícia Militar, um veículo Hyundai HB20, cor branca, colidiu com uma caminhonete S10 cor prata. Conforme as imagens de câmeras de segurança, o HB20 transitava pela Rua Goiânia sentido centro da cidade, quando avançou a placa de “Pare” no cruzamento da Rua José Rocha Brandão e colidiu com a lateral da S10.

Na ocorrência da PM, o condutor do HB20 relatou que atravessou a placa de “Pare” porque estava em baixa velocidade, mas acabou colidindo com a S10 que transitava em alta velocidade.

Já o condutor da S10 relatou que transitava em baixa velocidade e recebeu o forte impacto na lateral direita, que fez com que seu veículo tombasse lateralmente, pois o HB20 estava em alta velocidade, além de não obedecer a placa de “Pare”.

Ambos os condutores são habilitados e os veículos estão devidamente licenciados. O condutor do HB20 apresentava uma pequena lesão na perna esquerda e braço esquerdo. Os três passageiros no veículo não apresentavam lesões.

O condutor da S10, que estava sozinho no veículo, apresentava corte no braço esquerdo, sendo encaminhado ao Pronto Socorro.

A PM informou que nenhum dos condutores apresentavam sinais de embriagues.