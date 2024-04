Ministério Público tem nova sede em Taiobeiras

Novo prédio visa oferecer mais agilidade aos atendimentos.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) inaugurou nesta quinta (04/04) a nova sede da Promotoria de Justiça Única de Taiobeiras, cuja comarca atende também aos municípios de Berizal, Curral de Dentro e Indaiabira.

A sede atual, localizada na Rua Rio Pardo, 1119, no centro da cidade, substitui as duas salas que a Promotoria ocupava no Fórum do município e tem o objetivo de proporcionar mais qualidade e agilidade no atendimento à população, além de oferecer melhores condições de trabalho aos integrantes do MPMG que atuam na comarca.

O novo espaço também acompanha planos do Poder Judiciário de ampliar a prestação de serviços na região e, por isso, conta com uma sala a mais para abrigar, futuramente, uma Promotoria de Justiça de 2ª Entrância.

Na solenidade, o promotor de Justiça de Taiobeiras Breno Alexei Rodrigues de Oliveira, que atua na comarca há quase um ano, afirmou que o Ministério Público está buscando realizar o melhor serviço para a população e destacou o papel da instituição como parceiro que une forças em prol da comunidade.

Em seu pronunciamento, o procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, relembrou a história de Taiobeiras e destacou que as instalações das Promotorias de Justiça pretendem estar cada vez mais próximas do cidadão. “As portas desta casa estarão sempre abertas a quem precisar”, disse.