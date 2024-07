Licitação do asfalto de Rio Pardo é adiada

Asfaltamento da estrada é aguardado há 40 anos. Uma empresa entrou com recurso no último dia de prazo.

O edital de licitação que visava o asfaltamento de trecho da estrada Rio Pardo de Minas à Santo Antônio do Retiro foi adiado e ainda não tem previsão de nova data. A obra foi anunciada pelo Governo de Minas no último dia 09 de maio e a licitação estava prevista para o dia 13 de setembro no DER-MG. No entanto, no último dia de prazo para impugnação do edital (23/07) uma empresa teria alegado “curto prazo” para apresentação de proposta e pediu o cancelamento do edital.

Com isso, para não perder todo o processo, o DER-MG preferiu adiar a licitação e o edital será publicado em nova data.

Conforme o governo, o trecho tem 32 quilômetros e deverá ser asfaltado em duas etapas pelo Programa Provias. O primeiro trecho da obra tem 9,5 quilômetros e está orçado em R$ 29,5 milhões.

Segundo o DER-MG, somente o projeto da primeira etapa está pronto. A segunda etapa da obra ainda precisa de revisão, inclusive no que se refere aos procedimentos para licenciamento ambiental e detalhamento da planilha de custo, além de orçamento dos serviços. “Vale ressaltar que, em relação à primeira etapa, tudo está pronto, mas o restante da estrada precisa fazer a atualização do projeto”, explicou o diretor-geral do DER-MG, Rodrigo Tavares.