Sind União convoca eleições para nova diretoria

Rede Estadual de Ensino retomou aulas do 9º ano fundamental e 3º ano médio Nesta segunda (12/07) a cidade de Taiobeiras, por meio de decreto municipal, vivenciou o primeiro dia útil após o avanço da ‘Onda Amarela’. Com isso, as atividades comerciais ganham flexibilização e as aulas presenciais retornaram na rede estadual, que atende alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. Na Escola Estadual Oswaldo Lucas Mendes retomaram às atividades presenciais, os alunos do 3º ano do ensino médio. Muitos dos estudantes estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), como é o caso da aluna Fabiana Braga. “ Achei o retorno das aulas bom. Vai me ajudar no Enem e estamos tendo mais um suporte com as atividades ”, destaca a estudante. Outra aluna, Josiely Barbosa, conta que vai aproveitar os momentos presenciais para tirar dúvidas. “ Estou me preparando para o Enem e esse retorno presencial é importante para me ajudar a esclarecer algumas dúvidas ”, afirm