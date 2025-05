PM prende idoso que esfaqueou mulher em via pública

Vítima de 38 anos foi socorrida pelo Samu em estado grave.

Na quarta (28/05) as guarnições da Polícia Militar de Taiobeiras foram acionadas, via COPOM, para atender denúncia de uma mulher esfaqueada na Rua Ipanema, bairro Bom Jardim. Ao chegarem no local, os policiais depararam com a vítima de 38 anos caída ao solo e inconsciente. Ela apresentava um corte profundo no abdômen, cercada por sangue. Mesmo assim, conseguiu mencionar o nome do autor antes de ser socorrida pelo Samu, que a levou para o Pronto Socorro em estado grave, sendo submetida à cirurgia.

Ao consultar testemunhas, os policiais foram informados que o homem chegou ao local onde a mulher se encontrava e iniciou uma discussão, quando sacou a faca e desferiu os golpes. A PM identificou o suspeito, que foi localizado em sua residência, ocasião em que confessou o crime, sendo preso em flagrante delito.

Questionado, o autor de 77 anos alegou que tinha um relacionamento com a vítima e reclamou que ela teria lhe furtado R$ 1 mil. Próximo a ele, foi apreendida uma faca com vestígios de sangue e, em sua roupa, foi encontrada uma quantia em dinheiro, supostamente o motivo do crime.