Covid segue fazendo vítimas em Salinas

A sanfona era um dos passatempo do cabeleireiro Nesta segunda (05/04) a Secretaria de Saúde de Taiobeiras informou o registro da 22ª morte em decorrência do novo coronavírus no município. A vítima é o cabeleireiro Adão Mendes, popular Dão do Salão, de 73 anos. Ele foi internado na sexta-feira (02/04) com problemas no pulmão. Conforme um familiar, Dão foi submetido a dois testes rápidos para Covid-19, ambos com resultados negativos. Já no domingo (04) o 3º teste teve resultado positivo e o cabeleireiro foi à óbito ao amanhecer dessa segunda. A informação é de que o sepultamento ocorrerá às 13hs, quando o corpo sairá do hospital, em cortejo, passará em frente ao salão onde trabalhou por vários anos e seguirá para o cemitério. Conforme o último boletim publicado, Taiobeiras tem 256 pessoas infectadas, 17 delas estão hospitalizadas. No hospital da cidade são 33 pessoas internadas, deixando as enfermarias com 100% de lotação, enquanto as UTI’s estão com 87% de ocupação.