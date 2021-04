PM prende 2º autor de tentativa de homicídio em Boa Sorte

Ele tem 23 anos e várias passagens pela polícia

No início da noite desta quarta (14/04) a Polícia Militar de São João do Paraíso cumpriu Mandado de Prisão do segundo autor do crime de tentativa de homicídio ocorrido no último dia 04 de abril, no distrito de Boa Sorte, zona rural de São João do Paraíso. O autor tem 23 anos e já possui passagens pela polícia por posse ilegal de arma, roubo e uso de droga.

Segundo informações de Tenente Anderson, comandante da PM na cidade, desde as primeiras informações acerca do crime, a Polícia Militar iniciou diligência com a finalidade de encontrar e efetuar a prisão dos dois autores, uma vez que autoria e materialidade já estavam confirmadas, conforme relatos da vítima e demais testemunhas que se faziam presentes no local.

Ainda conforme o comandante, no último dia 06, foi encaminhado ofício ao Juiz da Comarca, bem como ao Ministério Público, com todas as informações coletadas até o presente momento, solicitando que fosse concedido ‘Mandado de Prisão’ em desfavor dos autores, enquanto as equipes policiais monitoravam os autores para que não evadissem da região.

“O primeiro autor se entregou na semana passada, quinta-feira, sem qualquer resistência, acompanhado por sua advogada”, disse o Tenente, informando ainda que o segundo autor foi conduzido à Polícia Civil para as demais providências cabíveis que se fizerem necessárias.

Veja matéria sobre a prisão do 1º autor do crime aqui.