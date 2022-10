SINDSERVI de Padre Carvalho convoca eleições

O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PADRE CARVALHO/MG – SINDSERVI, CNPJ/MF nº. 07.086.969/0001-76, sediado na Rua Salinas, nº. 377, centro, Padre Carvalho/MG, por seu representante legal, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA seus associados a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL DA CATEGORIA, a se realizar no dia 20.11.2022, das 08:00 horas da manhã às 16:00 horas da tarde, no endereço da sua sede acima indicado, tendo como pauta REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E DELEGADOS PARA O CONSELHO DE REPRESENTANTES NA FEDERAÇÃO, para exercício do mandato de 27.11.2022 a 26.11.2027.

Para tanto, informa-se que os interessados a concorrerem no pleito deverão registrar sua Chapa do dia 03 ao dia 13 do mês de Outubro de 2022, na Secretaria do Sindicato, a qual funcionará de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas até as 11:30 horas e das 12:30 horas até as 16:30 horas.

Findo o prazo de registro das Chapas concorrentes, iniciará no dia 24.10.2022 o prazo de 03 (três) dias para impugnação à candidatura.

Ressalta-se que, caso não seja atingido o quórum mínimo de eleitores na primeira votação ou seja registrado empate entre as Chapas mais votadas, a segunda votação será realizada na sede do Sindicato no dia 27.11.2022 às 08:00 horas da manhã às 16:00 horas da tarde.

Para formalizar o registro de inscrição de Chapa, o requerimento deverá ser instruído com as seguintes informações e documentos:

• Qualificação dos candidatos com suas respectivas assinaturas, tempo de sindicalização, número da carteira profissional da carteira de identidade (RG) ou da carteira de estrangeiro;

• Declaração de residência;

• Comprovação da qualidade de servidor público do Município de Padre Carvalho.

Para exercício do direito ao voto e para investidura em cargo de administração ou representação do Sindservi, devem ser observadas, necessariamente, as seguintes condições:

• O associado deve ter mais de seis meses de inscrição no quadro social do Sindicato e mais de dois anos de exercício da atividade de servidor público no Município de Padre Carvalho;

• O associado deve ser maior de 18 (dezoito) anos;

• O associado deve estar em pleno gozo dos direitos sindicais;

• O associado deve estar adimplente com a mensalidade sindical em até 15 (quinze) dias antes do pleito.

Ao associado que estiver afastado de suas atividades de servidor para prestação de serviço militar ou afastado em gozo de benefício previdenciário, será assegurado o direito ao voto, desde que comprove tais circunstâncias em até 15 dias antes do pleito.

O exercício do direito ao voto não poderá ser concretizado mediante outorga de poderes ou por correspondência.

Para exercício do voto, serão aceitos os seguintes documentos de identificação do eleitor:

• Carteira de associado do Sindicato;

• Carteira de Trabalho e Assistência Social (CTPS);

• Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

• Termo de Posse no cargo ou função pública;

• Ficha sindical;

• Carteira funcional.

Em cumprimento ao que preceitua o Estatuto desta Entidade sindical, o aviso resumido deste Edital será publicado pelo menos 01 (uma) vez em jornal de circulação na base territorial ou afixado em locais públicos de grande concentração de servidores públicos do município, a fim de dar conhecimento público pelos meios de divulgação disponíveis, além de ser afixado na sede do Sindservi, constando as informações necessárias.

O presente Edital será afixado nos seguintes locais: Posto de Saúde, Correios, Prefeitura, Mercado Municipal, Escola Estadual de P. Carvalho, Escolas Municipais Lindônia Félix e Manoel José dos Santos, Escolinha Mãe Maria de Adriano, Posto de Saúde de Curral de Varas, Posto de Saúde Campo de Vacarias e Escola Municipal José Francisco de Melo.

Padre Carvalho, 30 de Setembro de 2022.

Adilson Afonso Vieira

Presidente do Sindservi