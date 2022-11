Olho Neles!

Os graves problemas de infraestrutura em Salinas mais uma vez respinga no prefeito Kinca Dias, que vem sendo alvo de intensas cobranças, especialmente neste período de chuvas, quando diversas ruas da cidade ficam intransitáveis. Se não bastasse, o prefeito ainda precisa conviver, novamente, com os alagamentos, agravados por construções de loteamentos sem qualquer planejamento. Os problemas são antigos, o povo sofre e o prefeito é bombardeado.





Foi criada uma expectativa de que o governador Romeu Zema puxaria um dos três deputados eleitos pelo Partido União Brasil para assumir algum cargo de chefia no governo, assim abriria vaga na Assembleia para o suplente de deputado Danilo Mendes, ex-prefeito de Taiobeiras. No entanto, a manobra política não é tão simples, pois outros candidatos obtiveram mais votos e ainda são fieis companheiros de Zema, caso de Zé Reis (Podemos), que já é deputado e não conseguiu reeleição. Ele é de Januária e obteve 48.773 votos, enquanto que Danilo ficou com 27.711.





Em São João do Paraíso, a prefeita Selminha Morais (SD) vem sendo algo de brincadeiras nas redes sociais depois que divulgou vídeo anunciando que a “farofa de tanajura” fará parte do plano de inventário do patrimônio cultural do município. Além das gozações nas redes, os adversários aproveitaram para criticar as prioridades da prefeita, já que, segundo eles, São João do Paraíso tem problemas muito mais sérios para resolver.





O advogado Diogo Emanuel, de Rio Pardo de Minas, passou a fazer ferrenhas críticas ao prefeito Astor de Sá, popular Tuquinha (PSC). Assim como foi com o ex-prefeito Jovelino Pinheiro, o advogado usa as redes sociais para fazer críticas e denúncias e, em alguns casos, aciona a justiça via Ministério Público. Por outro lado, o prefeito segue sem responder, ignorando, até então, o barulho do advogado.





O deputado federal Paulo Guedes (PT) voltou a ser o político mais influente do Norte de Minas, pois com a volta de Lula à presidência, ele fica com as portas abertas no governo, prova disso é que foi convidado a compor o Grupo de Trabalho do Desenvolvimento Regional, na transição do Governo Lula. Nesta quarta (30/11), por exemplo, seu gabinete em Brasília estava lotado de prefeitos e vereadores, todos querendo garantir recursos para 2023.