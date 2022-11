TAC destina R$ 4,2 milhões para ortopedia em Salinas

Investimento será no Hospital Municipal por meio de acordo entre MP e Líder Seguradora

O Hospital Municipal Dr. Oswaldo Prediliano Santana, de Salinas, será contemplado com recursos oriundos de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado pelo Ministério Público com a Seguradora Líder, empresa que administrava o Seguro Obrigatório (DPVAT) no estado de Minas Gerais. O TAC prevê investimentos de R$ 4,2 milhões no serviço de ortopedia, ampliando os atendimentos do hospital a pacientes dos municípios de Novorizonte, Padre Carvalho, Josenópolis, Santa Cruz de Salinas, Rubelita, Fruta de Leite, Coronel Murta e Grão Mogol.

A previsão é de que os investimentos fiquem prontos no final de 2023. Os recursos são fruto da atuação do Ministério Público, que, no ano de 2015, realizou a Operação Tempo de Despertar para investigar e denunciar fraudes praticadas contra o seguro obrigatório DPVAT. Com base nessa operação, foram ajuizadas ações em várias comarcas do Estado, contendo a imputação de crimes, como de falsidade ideológica, corrupção ativa, associação criminosa, entre outros.

A instauração de Inquérito Civil resultou na celebração do TAC, o qual a Seguradora Líder ficou obrigada a investir R$ 87 milhões na estruturação de órgãos de controle, na compra de equipamentos, em obras de infraestrutura e em outras finalidades sociais ligadas ao seguro DPVAT.

Taiobeiras – O TAC também contemplou o Hospital Santo Antônio, de Taiobeiras, com aquisição de equipamentos para os atendimentos de urgência e emergência.

No montante de R$ 87 milhões previstos no TAC, R$ 27 milhões foram destinados para o sistema de segurança, com a digitalização da rede de rádio dos municípios atendidos pela 11ª Região da Polícia Militar, também beneficiando Taiobeiras.