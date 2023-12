Quatro pessoas morrem em colisão

Vítimas estavam em veículo que bateu em caminhão tanque

Na tarde deste sábado (23/12), aconteceu uma violenta colisão entre veículos na BR 251, Km 336, município de Rubelita.

A colisão lateral ocorreu entre um veículo de passeio com 05 ocupantes e um caminhão tanque. O veículo de passeio, modelo Prisma, era conduzido por J. S. S. com mais quatro passageiros, sendo um homem de 36 anos, amigo da família, sua esposa de 34 anos e dois filhos, um de 9 anos e um 2 anos. Todos morreram no local do acidente.

O veículo deslocava de Montes Claros sentido Salinas e colidiu lateralmente com um caminhão tanque, modelo Scania, conduzido por F. D. A., que seguia em sentido oposto. O caminhão estava vazio e chovia no momento do acidente.

Fonte da Folha Regional informa que as vítimas moravam em Indaiatuba/SP e estavam viajando para o povoado de Barra de Areia, município de Indaiabira, onde pretendiam passar o Natal com os familiares.

O condutor do veículo de passeio ficou gravemente ferido e preso nas ferragens. Os demais passageiros vieram a óbito no local, constatado pelo médico do SAMU. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Após avaliação e segurança da cena, os bombeiros empregaram técnicas de salvamento veicular, extraiu o condutor do veículo em segurança e logo após foi repassado aos cuidados da equipe do SAMU de Salinas.

Os passageiros que vieram a óbito, ficaram sob os cuidados da Perícia Técnica da Policia Civil de Taiobeiras.

Compareceu uma equipe da PRF, que ficou responsável pelo controle de veículos da cena. Durante os trabalhos de desencarceramento da vítima, a rodovia foi interditada nos dois sentidos.