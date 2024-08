César Lagarto será o vice de Selminha

Folha Regional apurou os bastidores para a escolha da composição da chapa.

No final da tarde deste sábado (03/08) está marcada a convenção do partido Solidariedade em São João do Paraíso. A legenda abriga a prefeita Selminha Moraes, que é candidata à reeleição. Nos últimos dias surgiram muitas especulações sobre uma nova composição de chapa, já que o atual vice-prefeito Orlindo Silva, também do Solidariedade, demonstrou propenso a ceder a vaga e se candidatar a vereador.

A troca na chapa de vice-prefetio é para compor com um partido estratégico na gestão de Selminha: o União Brasil, do vereador César Lagarto, que já foi vice-prefeito do município no mandato de Dr. Antônio Pinto.

Folha Regional conversou com o vice-prefeito Orlindo para apurar essa articulação e ele disse que prefere não se manifestar, pois é véspera da convenção.

Já o vereador César Lagarto confirmou a articulação. “Sim. Nosso partido vai compor com a prefeita Selminha. Amanhã na convenção vamos oficializar”, disse César.

Também havia o interesse do vereador Júnior de Hermelino, atual presidente da Câmara Municipal, ser o candidato a vice. No entanto, nesse caso, repetiria a “chapa puro sangue”, já que Júnior também é do Solidariedade. Folha Regional tentou falar com Júnior, mas ele não atendeu ao telefone.

A convenção será neste sábado, às 17h:30min no espaço Thathom, localizado à Avenida Osório Adrião da Rocha, 1.255. Muitas conversas e ajustes ainda podem acontecer, mas o martelo está batido: a chapa será Selminha e César Lagarto.

Nota do vice-prefeito Orlindo: Após a publicação, o vice-prefeito Orlindo fez contato com o Jornal Folha Regional e explicou que "a escolha do novo candidato a vice-prefeito foi conforme decisão da coligação e da vontade da prefeita Selminha". Orlindo também informou que "ainda não decidiu se será candidato a outro cargo".