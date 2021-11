Inscrições para Processo Seletivo em Taiobeiras vão até dia 17

São 36 vagas para Agentes de Saúde e Combate à Endemias

A Prefeitura de Taiobeiras irá fazer Processo Seletivo para preencher 36 vagas destinadas à profissionais de nível fundamental e médio para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate à Endemias.

As vagas de Agente Comunitário de Saúde de nível fundamental estão disponíveis na Unidade de Atenção Primária à Saúde Ageu de Almeida. As funções serão exercidas em jornadas de trabalho de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal de R$ 1.550,00.

Os candidatos selecionados precisam preencher alguns requisitos, como estar em dia com as obrigações do serviço militar no caso de sexo masculino; idade mínima de 18 anos completos; escolaridade exigida para o emprego público e estar em dia com as obrigações eleitorais.

Para se inscrever, o interessado deve acessar do endereço eletrônico da organizadora Cotec até às 17h do dia 17 de novembro de 2021. A inscrição será efetuada somente mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$ 58,00.

Os candidatos serão submetidos a duas etapas de avaliação. A primeira consiste em uma prova objetiva, composta por 25 questões a respeito de conteúdos como língua portuguesa, conhecimentos da área da saúde e noções de informática, que possui previsão de aplicação para o dia 5 de dezembro de 2021, às 12h40, em local a ser divulgado. A segunda avaliação será realizada em forma de uma prova de títulos e experiência profissional.

Este Processo Seletivo possui a vigência de dois anos, a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período. Acesse aqui o Edital, seus anexos e retificação.