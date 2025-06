Idoso é indiciado por feminicídio em Taiobeiras

Autor esfaqueou então companheira em via pública por motivo fútil.

A Polícia Civil de Taiobeiras concluiu, nesta sexta (06/06) o inquérito que investigou o assassinato de uma mulher, vítima de feminicídio, ocorrido no último dia 28 de maio. O acusado, um idoso de 67 anos, foi indiciado por feminicídio qualificado.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Taiobeiras, delegada Mayra Coutinho, o crime ocorreu em via pública. “Testemunhas relataram que o agressor abordou a vítima de forma repentina, segurou-a pelo pescoço e, em seguida, a golpeou com uma faca”, explicou a delegada.

Mesmo gravemente ferida, a vítima conseguiu informar aos socorristas e policiais a identidade do suspeito. Ela foi encaminhada ao hospital da cidade, passou por cirurgia de emergência, mas não resistiu. O golpe fatal foi desferido contra a região abdominal da vítima.

Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi localizado e preso em flagrante na mesma noite, em casa. A faca usada no ataque, com vestígios de sangue, foi apreendida no local.

Histórico de violência

Durante a investigação foram ouvidas testemunhas presenciais, vizinhos e familiares da vítima. Os depoimentos confirmaram a dinâmica do crime e indicaram um histórico de relacionamento conturbado entre o casal, marcado por ciúmes, violência e uso abusivo de álcool e drogas.

A delegada apurou ainda que o investigado já apresentava um padrão de comportamento agressivo, sendo suspeito de envolvimento na morte de uma outra mulher, em circunstâncias semelhantes.

Motivação fútil

Segundo a delegada, a motivação do crime foi considerada fútil, baseada em uma acusação infundada de que a vítima teria subtraído uma quantia em dinheiro. O valor, no entanto, foi encontrado no próprio bolso do suspeito no momento da prisão.

“Ficou claro que ele utilizou um recurso que impossibilitou qualquer reação da vítima, ao surpreendê-la em local público e desferir o golpe de forma súbita”, pontuou Mayra Coutinho.

Com base nas provas reunidas, o inquérito foi concluído com o indiciamento do suspeito por feminicídio qualificado, por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário, e o investigado segue preso preventivamente, à disposição da Justiça.