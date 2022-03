SAM marca audiências públicas para apresentar projeto minerário

Vista parcial da região onde acontecerá a exploração minerária

A empresa mineradora Sul Americana de Metais (SAM), controlada pela Votorantim Novos Negócios, anunciou nesta quinta (10/03) que irá realizar duas audiências públicas na região para expor as características gerais do empreendimento, bem como os aspectos ambientais descritos nos Estudos de Impacto Ambiental e em seu respectivo Relatório de Impacto no Meio Ambiente (EIA/ RIMA).

A primeira audiência será no dia 29 de março (terça-feira), às 19 horas, em Grão Mogol. Já a segunda será no dia 30 de março (quarta-feira), também às 19 horas em Fruta de Leite.

O RIMA do projeto de exploração minerária está disponível no link: http://ftp.brandt.com.br:2100.

Conforme os ambientalistas, a maior polêmica do projeto é a construção da segunda maior barragem de rejeitos do mundo, além do consumo de 51 milhões de metros cúbicos de água por ano em uma região extremamente seca. Outro entrave são as comunidades tradicionais geraizeiras do Vale das Cancelas, que serão atingidas pela cava da mina e suas barragens.

Por outro lado, o projeto é considerado um mega empreendimento de exploração de minério de ferro, que tem investimento chinês por meio da empresa Honbridge Holding Limited, com sede em Hong Kong. Entre seus sócios está o proprietário da Geely, uma montadora chinesa proprietária da unidade de automóveis Volvo e Lotus. Pertence a família de Li Shufu, uma das mais ricas da China. Outro sócio é Shagang Group, um dos maiores produtores de aço chineses.

O empreendimento prevê a extração de 25 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, com investimento bilionário. A planta de beneficiamento de minério ficará integralmente em Grão Mogol, já a adutora de água, com aproximadamente 57 km de extensão, atravessará o município de Josenópolis.

O mineroduto, com cerca de 482 km, irá atravessar 21 municípios de Minas Gerais e da Bahia, terminando na estação de desaguamento de polpa de minério, localizada nas adjacências do Porto Sul, situado no município de Ilhéus.

Polêmica – Os conflitos dos geraizeiros e atingidos com a SAM se agravaram depois que a força do empreendimento conseguiu, em 22 de janeiro de 2014, junto ao então governador Antônio Anastásia, a publicação do Decreto de Utilidade Pública (UPP) de numeração 30, declarando como de utilidade pública a área a ser utilizada para a construção do mineroduto. Isso significou a desapropriação de terrenos em oito municípios do norte de Minas Gerais para beneficiar o empreendimento de capital privado.

O minério de ferro extraído terá baixo teor (média de 20%), mas será processado para obter um produto premium com teor de 66,5%. Estima-se que a SAM já investiu US$ 74 milhões de dólares em pesquisas geológicas.

