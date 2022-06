Adolescente que assaltou loja com facão é identificado

Petista abriu 16% de vantagem sobre o presidente Bolsonaro: 46% x 30% Conforme pesquisa do I nstituto Quaest, encomendada pela Genial Investimentos e divulgada nesta quarta (08/06), o ex-presidente Lula (PT) mantém a liderança na corrida presidencial, cuja eleição acontecerá no próximo mês de outubro. Em simulação de 1º turno, Lula tem 46% das intenções de votos, percentual superior ao da soma de todos os seus adversários, com isso, a vitória seria já no primeiro turno. São 16 pontos percentuais de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL), que aparece em 2º lugar com 30% das intenções de voto. Ciro Gomes (PDT) aparece em 3º lugar, com 7% da preferência do eleitorado. André Janones (Avante) vem em seguida, com 2%. Simone Tebet (MDB) tem 1%. Considerando apenas votos válidos – são descartados indecisos, brancos e nulos – Lula aparece com 52,87% das intenções de voto, enquanto que Bolsonaro fica com 34,48%. Em caso de 2º turno entre Lula e Bolsonaro, Lula venceria por 54% co