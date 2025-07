Agroamigo, do Banco do Nordeste, chega à 27 unidades em Minas

Região tem pontos de atendimentos em Salinas, Espinosa, Itaobim, Monte Azul e Porteirinha.

No próximo dia 25 de julho o microcrédito rural do Banco do Nordeste vai celebrar 20 anos do programa Agroamigo, cujo atendimento em Minas Gerais passará a contar com mais três pontos de atendimentos: Espinosa, Itaobim e São João da Ponte.

“O Agroamigo faz um trabalho incrível de contribuir para que as condições de vida e trabalho das mulheres e homens do campo sejam melhores. É a injeção de recursos públicos, associados a orientações negociais, diretamente na base da pirâmide social e que se transformam em alimentos de qualidade nas nossas mesas”, afirma o superintendente estadual do BNB, Wesley Maciel.

O superintendente informa que a unidade de Espinosa será responsável por levar o microcrédito rural também ao município de Mamonas. Já a unidade de Itaobim vai atender agricultores de Comercinho, Itinga, Medina, Monte Formoso e Ponto dos Volantes.

O programa é destinado a agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), como estímulo à geração de renda e melhoria do uso da mão de obra familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais desenvolvidos em estabelecimentos rurais ou em áreas comunitárias.

Em Minas, os outros 24 pontos de atendimentos do Agroamigo estão em: Aimorés, Almenara, Araçuaí, Arinos, Bocaiúva, Brasília de Minas, Capelinha, Coração de Jesus, Diamantina, Governador Valadares, Guanhães, Inhapim, Jaíba, Janaúba, Mantena, Montes Claros, Montalvânia, Monte Azul, Nanuque, Pirapora, Porteirinha, Salinas, São Francisco e Teófilo Otoni.