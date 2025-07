Salinas promove a 22ª edição do Festival Mundial da Cachaça

Evento começa nesta sexta (11) e vai até domingo (13). Expectativa é de 40 mil visitas aos estandes.

Com expectativa de atrair cerca de 40 mil visitantes, a cidade de Salinas, realiza neste fim de semana a 22ª edição do Festival Mundial da Cachaça, um dos maiores eventos do setor no Brasil. A atração acontece entre os dias 11 e 13 de julho, no Parque de Exposições Adail Melo. A realização do Festival é da Associação dos Produtores Artesanais de Cachaça de Salinas (Apacs), com apoio da prefeitura municipal.

A expectativa é que o festival tenha 111 estandes e 80 marcas expositoras. A programação inclui oficinas, workshops, palestras, degustação e vendas de cachaça, gastronomia e apresentações culturais. Uma das grandes atrações do festival são as visitas aos alambiques de marcas reconhecidas no mercado, como Havana, Canarinha, Sabiá e Seleta e também ao Museu da Cachaça.

O presidente da Apacs, Jean Henrique de Oliveira, destaca que o festival é uma oportunidade para valorizar ainda mais as cachaças mais famosas do país. “É um evento de extrema importância para o setor. É uma oportunidade para mostrarmos a nossa força para toda a região, e também para todo o país. Vamos apresentar novas marcas, atrair visitantes e assim movimentar a economia da nossa cidade”, reforça.

Novidade – Neste ano será realizado o primeiro concurso de cachaça durante o festival, inclusive com degustação por especialistas, e, no último dia, acontece a escolha da melhor cachaça do festival.

As bebidas produzidas em Salinas e no seu entorno tem a marca “Região de Salinas”, carregando o selo de Indicação Geográfica (IG) da cachaça, concedido desde 2012, instrumento que confere singularidade ao produto, evita a falsificação e garante segurança ao consumidor.

Segundo o Anuário da Cachaça 2024, publicado pelo Ministério da Agricultura, Salinas é a cidade brasileira com o maior número de estabelecimentos produtores, com 24 propriedades legalizadas e 202 rótulos de cachaça registrados. Por isso, é conhecida popularmente como a Capital Mundial da Cachaça.