Asilo publica nota para evitar confusão em relação ao nome da entidade

Diante da repercussão na Imprensa em torno das investigações que envolvem um “lar de idosos” na cidade de Taiobeiras, fato que gerou interpretações confusas sobre qual instituição estar sendo investigada, o “Lar dos Idosos São Vicente de Paulo de Taiobeiras SSVP emitiu uma “Nota de Esclarecimento” sobre o assunto, deixando claro que as investigações não tem nenhuma relação com o referido asilo.

Na Nota, a entidade salienta que: “as matérias apresentadas na Imprensa não tem nenhuma relação com o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo de Taiobeiras SSVP”, pois as reportagens “tratam-se de um lar de idosos temporário, que na verdade é uma casa de acolhimento particular na cidade de Taiobeiras”.

A nota assinada pela presidente Sandra Pereira Santos ressalta ainda “que todos os funcionários e diretoria do Lar dos Idosos São Vicente de Paulo de Taiobeiras repudiam qualquer ato de agressão contra idosos, seja ela física, moral, financeira ou qualquer outra, independente de quaisquer circunstâncias ou situações”.

As investigações

Conforme a Polícia Civil de Taiobeiras foi encontrado indícios de que a proprietária do lar de idosos teria tomado os cartões dos idosos e realizava empréstimos em nome deles. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no local no último dia 1º de outubro, quando diversos cartões com senhas foram aprendidos.

O lar também é investigado por maus-tratos. No último mês de fevereiro, foi divulgado um vídeo mostrando um idoso de 66 anos sendo arrastado com os pés e mãos amarrados.

As investigações estão a cargo do delegado Bruno Marocco, da delegacia regional de Polícia Civil de Taiobeiras. Ele apura condutas vedadas pelo Estatuto do Idoso, como uso dos cartões e a realização de empréstimos.

Espaço

Folha Regional ainda não conseguiu contato com a defesa do lar de idosos, localizado no bairro Planalto, mas o espaço para manifestação está aberto.