Corrida do Saber: Programa inovador para promover melhorias em escolas mineiras está com inscrições abertas

Programa é uma iniciativa da deputada estadual Laura Serrano

Estão abertas as inscrições para o Programa Corrida do Saber - edição 2022, que poderão ser realizadas até o dia 30 de novembro. A iniciativa da Deputada Estadual Laura Serrano (NOVO) visa destinar os recursos de emenda parlamentar individual para escolas que se destacam na melhoria dos índices de aprendizagem dos alunos.

Desde a primeira edição - em 2020 - o projeto já contou com 770 inscrições, somadas as duas últimas edições; com a participação de 232 municípios e a destinação de mais de 6 milhões de reais. Os recursos oriundos dos impostos pagos pelos cidadãos são revertidos em melhorias na infraestrutura das escolas por meio da aquisição de mobiliários, equipamentos e execução de obras.

A Corrida do Saber tem como objetivo principal promover a melhoria contínua no desempenho da aprendizagem dos alunos mineiros e, portanto, seleciona, por meio de critérios técnicos e auditáveis, escolas públicas estaduais e municipais que atendam os anos iniciais do Ensino Fundamental e que apresentem as melhores evoluções dos índices de desempenho de aprendizagem em português e matemática e também o primeiro valor absoluto, por meio de um edital lançado anualmente pelo mandato.

“As escolas são definidas de acordo com critérios de avaliação do desempenho da aprendizagem dos alunos. Premiamos as escolas com mais destaque”, explica Laura Serrano, que ainda salienta: “Esses são recursos do orçamento público, isto é, dos pagadores de impostos, e devem ser aplicados de forma a maximizar os resultados para a população. Queremos, com a iniciativa, gerar resultados efetivos para a população. Em um estado enxuto é possível priorizarmos a educação, a saúde e a segurança com maior efetividade”.

Para ser premiada na Corrida do Saber é levado em conta a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb - dos anos iniciais do ensino fundamental de 2019 - último resultado apurado. A partir da análise de evolução no índice, serão definidas as escolas contempladas com a premiação, ou seja, as instituições que mais avançaram na educação das crianças mineiras.

Como participar do Programa Corrida do Saber?

Para inscrever qualquer escola basta acessar o edital. As inscrições estão disponíveis em: www.lauraserrano.com.br/corridadosaber. As inscrições vão até o dia 30 de novembro e podem ser feitas por diretores ou pelos demais membros da comunidade escolar – alunos, responsáveis pelos alunos, ex-alunos, dentre outros.