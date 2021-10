Incêndio destrói 90 hectares em Santa Cruz de Salinas

Proprietária do asilo usava cartões dos idosos para fazer empréstimos A Polícia Civil de Taiobeiras cumpriu nesta sexta (01/10) mandado de busca e apreensão em um ‘Lar de Idosos’ na cidade. A operação foi justamente no dia em que se comemora “Dia Internacional do Idoso”. As investigações apontam que o lar temporário foi investigado depois da divulgação de um vídeo onde um idoso era submetido a maus-tratos. Na época, no último mês de fevereiro, uma vizinha filmou através de um buraco no muro, um idoso de 66 anos com os pés e mãos amarrados sendo arrastado pelas costas por funcionários do local. Foi instaurado inquérito policial e solicitado mandado de busca e apreensão no local, ocasião em foi verificado indícios de que a proprietária teria realizado empréstimos em nome dos idosos, bem como, que ela tomava o cartão de benefícios assim que o idoso assinava contrato. As investigações estão por conta do delegado Bruno Marocco. Ele ressalta que estas condutas são vedadas pelo Estatut