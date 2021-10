Esquadromil no Prêmio Banco do Nordeste 2021

Devani Freitas, sócio da Esquadromil, durante recebimento do prêmio

Salvador foi palco de celebração para as pequenas e microempresas baianas. No último dia 07 de outubro, na sede da Federação do Comércio da Bahia, quatro empresas do estado foram premiadas. O evento anual homenageia, fortalece e reconhece o empreendedorismo e a contribuição das médias e pequenas empresas para o desenvolvimento e economia da nossa região.

O Prêmio Banco do Nordeste da Micro e Pequena Empresa foi criado como uma forma de reconhecimento do Banco do Nordeste aos resultados alcançados pelos empresários da micro e pequena empresa e incentivo ao empreendedorismo e às melhores práticas pelas MPE's. Saiba mais aqui. A premiação é dividida em quatro categorias: comércio, serviços, indústria e inovação, que levam em consideração critérios como geração de empregos, ações inovadoras, boa governança, respeito ao meio ambiente e crescimento e desenvolvimento após a parceria com o BNB.

A Esquadromil foi a ganhadora da categoria “Indústria”, pelo seu trabalho que transformou o segmento de esquadrias em alumínio, na região de Caculé, no interior baiano. Segundo os sócios diretores Nalva Freitas e Devani Freitas, a trajetória está focada na excelência e qualidade em todas as etapas dos processos, sempre atentos ao crescimento sustentável e à satisfação de cada cliente.

Eles explicam: “Somos Top of Quality International, selo patenteado pelo I.N.P.I - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A Esquadromil foi selecionada regionalmente entre as empresas do estado da Bahia, e premiada pelo critério de excelência em gestão e qualidade em serviços e produtos. Atendemos as regiões da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, sendo quase todo o estado da Bahia, além de cerca de 600 municípios nos demais estados”.

A empresa atua no ramo de produtos de esquadrias de alumínio desde 2007 e, a primeira fábrica, surgiu diante da demanda de fornecimento para esquadrias padronizadas. Nos últimos três anos, a Esquadromil triplicou seu espaço na fábrica e duplicou o número de funcionários, evidenciando o potencial que, hoje, é reconhecido pelo Prêmio MPE 2021.

Assista vídeo sobre a empresa premiada no Youtube.