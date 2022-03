Terceira ocorrência é registrada contra vice-prefeito de Novorizonte

Insatisfeito com a condução da política no município, Ricardo Bastos é acusado de ameaça, perturbação de trabalho e danos

Os bastidores políticos em Novorizonte vêm sendo marcado por atitudes e ações do vice-prefeito Ricardo Bastos (PP), eleito na chapa do prefeito Cléber Pinho (PODEMOS). A insatisfação do vice-prefeito se tornou pública e já gerou registros de pelo menos três ocorrências policiais.

Na noite do último dia 19, o prefeito Cléber Pinho e o ex-prefeito Aldo de Almeida acionaram a Polícia Militar na Fazenda Havana, onde ocorria uma confraternização realizada pelo prefeito com cerca de 250 pessoas, pois o vice-prefeito compareceu sem ser convidado e muito exaltado. Testemunhas contaram aos policiais que ele procurava intrigas e tentava tumultuar o evento.

Ao sair da confraternização, Ricardo Bastos adentrou em seu veículo Ford 350 e colidiu com vários veículos estacionados, gerando danos em uma Toyota Hilux do prefeito Cléber, na Toyota Hilux do ex-prefeito Aldo de Almeida, no VW Gol de Carlos Henrique de Almeida e no VW Voyage de Paula Beatriz Silva.

Testemunhas relataram na ocorrência policial que o vice-prefeito estaria embriagado. A Guarnição fez rastreamentos, mas ele não foi localizado.

Em setembro de 2021 outra ocorrência foi registrada contra o vice-prefeito, dessa vez por ameaça a um homem de 33 anos no povoado de Indaiá. A vítima contou para a polícia que estava prestigiando um evento esportivo com sua esposa e filho, momento em que foi abordado pelo vice-prefeito, visivelmente embriagado, e sem motivos aparentes, na presença de várias testemunhas, passou a desferir ameaças de mortes, dizendo que “atira no seu olho para não perder a cabeça".

A vítima da ameaça, que é cunhado do prefeito Cléber e mora em Montes Claros, acredita que a motivação da ameaça seria política, já que sua esposa é Chefe de Gabinete do prefeito, o qual o vice passou a tratá-lo como desafeto.

Depois dos relatos, os policiais abordaram o vice-prefeito no evento e ele negou as ameaças, alegando que apenas cumprimentou o cunhado do prefeito e o alertou que "sua casa vai cair".

No mês anterior, em agosto de 2021, foi registrada outra ocorrência contra o vice-prefeito de Novorizonte, nessa ocasião por perturbação do trabalho. Relata o boletim que no final da tarde do último dia 06 de agosto, seis funcionárias da Prefeitura de Novorizonte acionaram a Polícia Militar alegando que o vice-prefeito estaria perturbando seus trabalhos na repartição pública.

Uma das servidoras relatou à PM que o vice-prefeito lhe solicitou uma cópia de edital de licitação, ocasião em que repassou a solicitação para o setor responsável, pois já estava de saída, momento em que o vice-prefeito gritou dentro da prefeitura, reclamando que a servidora teria lhe virado as costas.

Em outra ocasião, uma servidora relata na ocorrência que o vice-prefeito também alterou o tom de voz ao questioná-la a não liberação de uma certidão negativa. “Ele se apresentou de uma forma extremamente desagradável, desrespeitosa e coercitiva, insinuando e pressupondo que a CND não estaria sendo liberada por questões políticas”, disse a servidora no boletim, lembrando que já teria sido pressionada, constrangida e humilhada em outras ocasiões.

Outras servidoras relatam que tentam de todas as formas evitar atritos com o vice-prefeito devido ao seu temperamento explosivo. Outras relatam que ele sempre adentra à prefeitura debochando dos funcionários. O maior atrito do vice é com o setor de licitação, inclusive ele já chegou a ir em residência de servidora cobrar exclusividade no envio de edital. Também foi relatado em ocorrência que o vice-prefeito tumultuou uma licitação, sempre aos gritos.

Depois de ouvir as versões das servidoras, os policiais questionaram os fatos ao vice-prefeito, que negou tudo.

A reportagem da Folha Regional tentou contato com o vice-prefeito Ricardo Bastos várias vezes, mas ele não atendeu ao telefone e não retornou as mensagens. Caso o vice-prefeito se manifeste posteriormente, sua versão será publicada na íntegra.