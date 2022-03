Curral de Dentro distribui kits escolares para alunos da rede municipal

Vista parcial da região onde acontecerá a exploração minerária A empresa mineradora Sul Americana de Metais (SAM), controlada pela Votorantim Novos Negócios, anunciou nesta quinta (10/03) que irá realizar duas audiências públicas na região para expor as características gerais do empreendimento, bem como os aspectos ambientais descritos nos Estudos de Impacto Ambiental e em seu respectivo Relatório de Impacto no Meio Ambiente (EIA/ RIMA). A primeira audiência será no dia 29 de março (terça-feira), às 19 horas, em Grão Mogol. Já a segunda será no dia 30 de março (quarta-feira), também às 19 horas em Fruta de Leite. O RIMA do projeto de exploração minerária está disponível no link: http://ftp.brandt.com.br:2100 . Conforme os ambientalistas, a maior polêmica do projeto é a construção da segunda maior barragem de rejeitos do mundo, além do consumo de 51 milhões de metros cúbicos de água por ano em uma região extremamente seca. Outro entrave são as comunidades tradicionais geraizeiras