Foto do estádio de Montezuma assusta desportistas

Antes de comício em Montes Claros, presidente fez afago nos prefeitos com reunião a portas fechadas no auditório do Parque de Exposições de Montes Claros No início da noite desta terça (18/10), o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) participou de um comício no Parque de Exposições em Montes Claros, ao lado do governador Romeu Zema (Novo). Na ocasião, Bolsonaro usou como estratégia afagar os prefeitos da região, transformando-os em cabos eleitorais em sua campanha neste segundo turno, já que no primeiro turno muitos ficaram calados por receio de perder votos para seus deputados. Como o adversário Lula ganhou com folga no Norte de Minas, agora a esperança de Bolsonaro é que os prefeitos abracem sua campanha, assim como o governador Romeu Zema, para tentar virar votos e, pelo menos, diminua a diferença. Antes de subir no palanque, Bolsonaro se reuniu a portas fechadas com os prefeitos no auditório do Parque de Exposições, onde teria anunciada a exploração de líti