Briga entre irmãos termina em morte

Na noite desta sexta (11/12) aconteceu uma ferrenha briga entre irmãos em uma residência da Rua Benfica, em Taiobeiras. Conforme apurado pela Polícia Militar com um informante, os dois irmãos estavam brigando e a vizinhança ouvia os gritos. Em certo momento, o irmão que foi agredido com um facão teria pegado uma faca e desferindo golpes na barriga do agressor.

Ainda conforme a testemunha contou à PM, o autor da facada teria arrastado o irmão por cerca de oito metros, até a varanda da casa. Depois disso, o autor identificado por Fábio, de 48 anos, correu do local sem dizer nada.

Quando a guarnição da PM chegou ao local, deparou com a vítima Alexandro, de 45 anos, caído ao solo e com ferimento na região abdominal, apresentando exposição visceral. No local, os policiais encontraram no chão um facão e uma faca de açougueiro.

O Samu foi acionado e encaminhou Alexandro ao Pronto Socorro do Hospital Santo Antônio, onde o médico Vinícius Sampaio constatou quatro perfurações na região abdominal. Já no bloco cirúrgico, ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito na madrugada deste sábado (12).

Na ocorrência, os policiais relataram que o autor das facadas ligou no 190 cerca de 30 minutos depois do crime informando que estava na porta da delegacia para se entregar. Ele apresentava lesão no antebraço esquerdo e algumas escoriações pelo corpo.

Questionado, o autor relatou em ocorrência que chegou à casa embriagado e passou a discutir com o irmão, que teria pegado um “facão de prancha” e passou a agredi-lo com a lateral do facão. Fábio contou também em sua versão que Alexandro desferiu um golpe de facão na altura do seu pescoço, momento em que se defendeu com o braço, ocasião em que pegou uma faca na pia e desferiu um golpe na região abdominal, mesmo assim, o irmão teria corrido atrás dele e caído após alguns metros.

O autor foi medicado no hospital e conduzido à Delegacia, onde o flagrante do lavrado. Logo após foi encaminhado ao presídio, ficando à disposição da justiça.