Após assédio moral, advogado pede exoneração da Câmara de Taiobeiras

Dr. Andrew alega que é sofrível trabalhar com as ofensas do vereador Valmir Ferreira

Na manhã desta quarta (24/05), o advogado Andrew Silva Les, assessor jurídico da Câmara Municipal de Taiobeiras, protocolou pedido de exoneração do cargo. No ofício, ele reclama que a decisão foi tomada “em função do assédio moral sofrido por parte do vereador Valmir Ferreira”, que vem tecendo constantes críticas contra o advogado publicamente, inclusive na Tribuna do Poder Legislativo. “Os ataques que venho sofrendo é de conhecimento de todos os vereadores da Casa”, disse o advogado à Folha Regional.

A reportagem fez contato com o presidente da Câmara, vereador Warley Costa, para saber se o pedido de exoneração será aceito, mas o presidente se encontra em viagem e ainda não retornou.

Dr. Andrew também informou que tomará medidas judiciais contra o vereador. “Por diversas vezes ele usou o microfone e até mesmo foi à Tribuna me ofender, além de tentar denegrir a minha imagem também fora do plenário. São situações humilhantes e constrangedoras, ocorridas inúmeras vezes durante o horário do meu trabalho e no exercício de minhas funções”, lamenta o advogado. “Na verdade, ele abusa da condição e do poder do vereador para me atacar no intuito de tirar proveito político, mas eu apenas estou exercendo as minhas funções sempre respeitando o Regimento Interno da Câmara de Taiobeiras”, explica o advogado, informando para a reportagem que irá impetrar ação na justiça por assédio moral, abuso de poder e improbidade administrativa contra o vereador Valmir Ferreira.

Na última reunião da Câmara de Taiobeiras, o vereador Valmir disse na Tribuna que a “Casa está vivendo ato ditatorial... e que o jurídico da Câmara não é técnico e sim político”. “Na mesma hora que fala uma coisa, já fala outra... Mas, também, ele é contratado né, a qualquer momento pode ser exonerado. Eu nem vou julgar o advogado, por que se ele for contra é mandado embora”, detonou o vereador Valmir na Tribuna.