SIND UNIÃO convoca Assembleia para debater piso salarial em São João do Paraíso

Junção de esforços aproxima segurança pública do ambiente escolar Agentes da Polícia Civil, lotados na 4ª Delegacia Regional de Taiobeiras, participaram do encontro “Família na Escola”, promovido pela Escola Estadual Osvaldo Lucas Mendes, que foi alvo de ameaças de terrorismo recentemente. Na ocasião, as investigações culminaram na prisão do autor das ameaças no estado do Rio Grande do Norte, por meio de trabalho conjunto com a Polícia Civil potiguar. Veja matéria completa aqui. Durante o evento, o investigador Marcos Paulo palestrou sobre as investigações que vem sendo realizadas e a importante junção de esforços entre escolas, professores, alunos, pais e mães para o combate da criminalidade no ambiente escolar. Dr. José Eduardo Gonçalves, novo Delegado Regional, afirmou que a Polícia Civil se fará presente nos ambientes escolares contemplados pela Delegacia Regional de Taiobeiras. “ Vamos investigar com afinco quaisquer atos de terrorismo, além de promovermos ações sociais, que s