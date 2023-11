Conheça a importância das ‘plantas de cobertura’ para proteção do solo

Prática sustentável é altamente viável em lavouras de café, frutas e grãos.

A Emater de Minas Gerais está orientando os produtores rurais a usar as chamadas “plantas de cobertura”, para melhoria do solo e do sistema de produção. Além de evitar erosões e estragos provocados por chuvas torrenciais, essas plantas também servem para buscar nutrientes em camadas mais profundas e aumentar a porosidade do terreno, facilitando a infiltração da água.

As plantas de cobertura são cultivadas em consórcio com outras culturas, geralmente aquelas com fins comerciais, como café, frutíferas e grãos. “Essa técnica consiste em plantar um mix de sementes de várias plantas, com características diferentes, e manejá-las nas entrelinhas dos cafezais ou de outras culturas. Na parte de baixo do solo é que existe o grande ganho. As raízes destas plantas de cobertura atingem profundidades distintas. Isso favorece a aeração, quebra a compactação do solo e promove a incorporação de matéria orgânica nas camadas mais baixas”, explica o coordenador de Cafeicultura da Emater-MG, Bernardino Cangussu.

Ele explica ainda que as plantas de cobertura geram uma biomassa que ajuda na incorporação de matéria orgânica no solo, conhecida como adubação verde. Elas também contribuem para o controle da temperatura e ainda no equilíbrio do ecossistema local. Com isso, há um aumento da população de inimigos naturais de pragas e redução na incidência de plantas daninhas.

Desde 2021, que a Emater-MG vem implantando unidades demonstrativas do uso de plantas de cobertura em lavouras de café. Desde então, o trabalho não parou de crescer e hoje abrange outras culturas, como hortaliças e frutas. Agora em 2023, este projeto ganhou uma grande dimensão, com 400 unidades demonstrativas espalhadas em todo o estado, trabalhando com café, horticultura, fruticultura e grãos.

As plantas de cobertura

Várias espécies são usadas como opção de plantas de cobertura na área que forma uma unidade demonstrativa. Entre elas a crotalária, o trigo mourisco, o nabo forrageiro, o milheto e o guandu. O mix de plantas de cobertura utilizado depende da cultura principal desenvolvida no terreno e pode se tornar a principal prática sustentável na propriedade, com rápida resposta às lavouras, pois ‘engorda’ a terra e traz mais nutrientes com a massa verde.