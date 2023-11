Homem inabilitado e bêbado capota carro

Empresa Azul anuncia rotas aéreas a partir do mês de dezembro. A Azul Linhas Aéreas anunciou que começará a vendar passagens para voos de Salinas ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. A rota deve entrar em operação, conforme a empresa, no próximo dia 06 de dezembro, com vendas de passagens no site da Azul e em agências de viagens. A empresa está sendo atraída pela grande movimentação em torno da exploração do lítio recém descoberto na região. “ Salinas é uma cidade com potencial econômico e por isso vamos conectá-la com a capital e, de lá, com mais de 50 outros destinos no Brasil e no exterior ”, destacou Vitor Silva, gerente geral de Malha e Planejamento Estratégico da Azul Linhas Aéreas. Inicialmente, os voos serão em aviões Cessna Grand Caravan (foto), com capacidade para até nove passageiros. A empresa tem uma frota de 27 aviões desse modelo. A rota acontecerá nas segundas, quartas e sextas, decolando em Salinas às 10h55 e pousando em Confins às 12h35. Já