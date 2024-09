Vereador Warley disse que foi vítima de uma armação

Presidente da Câmara de Taiobeiras é acusado de compra de votos e apresenta video de câmera de segurança para se defender.

Na terça (24/09) a Polícia Civil de Taiobeiras comunicou que houve um flagrante de corrupção eleitoral na cidade. A informação é de que o vereador Warley Costa, popular Piu Piu, de 48 anos, estaria oferecendo dinheiro a eleitores em troca de voto para a sua candidatura à reeleição.

Conforme divulgado pela Polícia Civil, houve denúncias de testemunhas que teriam presenciado o vereador entregando dinheiro para alguns moradores com intenção de comprar o voto deles e que os mesmos confirmaram os fatos.

A apuração aponta que o candidato à reeleição para vereador adentrou à uma casa e teria retirado a quantia de R$ 200 reais do bolso e dividido entre os presentes. Warley também teria entregado “os santinhos” com o número do seu telefone no verso. Os policiais tiveram acesso as imagens de câmera de segurança mostrando o vereador entrando na casa relatada pelas testemunhas.

Os investigadores localizaram o vereador Warley e o conduziram à delegacia para depoimento, posteriormente pagou fiança e foi liberado.

“Tudo armado por um adversário, que é meu desafeto”

O vereador Warley concedeu entrevista à Folha Regional e afirmou que tudo foi armado pelo vereador Emerson Oliveira, que também é candidato à reeleição para vereador. “Ele se tornou meu desafeto declarado desde que me tornei presidente da Câmara Municipal, as imagens da câmera de segurança mostram claramente que ele armou tudo”, disse Warley.

Em sua versão, Warley conta que foi ao comitê buscar os seus “santinhos” e quando estava saindo com a sacola na mão, a mulher que estava na porta da residência lhe chamou, dizendo que ia votar nele. “Nesse momento eu fui até à residência, bati um papo e entreguei os santinhos para eles, nada mais do que isso”, explicou Warley, alegando que as imagens mostram tudo.

Questionado sobre a entrega do dinheiro para os eleitores, Warley desmentiu. “Jamais. Eu fiz a visita à casa, entreguei meus santinhos e pedi o apoio da família, deixando o meu telefone para qualquer contato. Não existe dinheiro, isso é uma invenção para tentar prejudicar a minha campanha”, afirmou o vereador.

Warley alega que foi um pedido de voto de rotina. “Eu faço isso todos os dias da campanha. Só que dessa vez o vereador Emerson estava me monitorando para arquitetar o flagrante, mas, graças a Deus, tem as imagens para provar isso”, disse Warley, que entregou as imagens para a reportagem.

“Quem está acusando precisa provar. Cadê o dinheiro que eles falam? Cadê as provas? Fizeram uma acusação midiática e não apresentaram nenhuma prova. Isso é sacanagem. A única coisa que tem é a denúncia do adversário desafeto, que ficou dentro do carro, esperando eu sair, para chamar a polícia e concluir a armação”, afirmou Warley. “Se entrar em uma casa, pedir voto e deixar os santinhos for crime, vão ter que prender todos os candidatos de Taiobeiras”, desabafa Warley.

O que Emerson diz?

Folha Regional fez contato com o vereador Emerson e ele disse que não iria se manifestar sobre o assunto. “Não sou eu que estou sendo acusado ou investigado. Então não vou me manifestar. Se por ventura, a alegação dele contra mim for verídica e eu for intimado para responder as acusações dele, sem sombra de dúvidas irei apresentar minha versão, mas por enquanto não tenho nada a alegar, pois não estou sendo investigado”, disse o vereador Emerson à Folha Regional.