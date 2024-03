Jéssica, a artilheira!

Com 21 gols em 6 jogos, goleadora fez história no regional de futsal feminino.

A 1ª Copa Folha Regional de Futsal Feminino surpreendeu o público do Alto Rio Pardo e Vale Jequitinhonha, pois poucos conheciam o potencial da mulherada boa de bola de nossa região, especialmente quando se fala da “mulher gol” Jéssica Miriely, 28 anos, que brilhou nos ginásios da região.

A goleadora riopardense fez incríveis 21 gols em apenas seis jogos da Copa Folha Regional, uma média de 3,5 gols por partida. A cada gol, ela procurava as câmeras de transmissão e fazia o sinal de coração, sempre demonstrando que a dedicação era para o “amor de sua vida”. Perguntada pela Folha Regional quem é a pessoa, ela disse que prefere manter no anonimato. “Prefiro não dizer quem é, para que ninguém interfira no nosso relacionamento”, disse.

Em todos os jogos que atuou, Jéssica balançou as redes pelo menos duas vezes. Na estreia da Copa contra São João, ela fez 3 gols na vitória por 6x4. No jogo seguinte contra Ninheira, foram 3 gols na vitória por 5x2. Depois disso, ela ficou os outros dois jogos da 1ª fase sem jogar.

No mata-mata, Jéssica foi ainda mais decisiva. Contra a seleção de Pedra Azul, ela foi letal, marcando 3 gols no 1º jogo em Rio Pardo de Minas – vitória por 5x2. Já no jogo de volta, em Pedra Azul, encantou o ginásio lotado, marcando os 6 gols da vitória por 6x2.

Ai chegou a semifinal contra São João do Paraíso, que se tornou o maior embate do futsal feminino já registrado em toda a nossa região. No 1º jogo, fora de casa, Jéssica não conseguiu superar a pressão da torcida paraisense, mas, mesmo assim, marcou 2 gols na derrota por 9x4.

No jogo de volta, empurrada pela vibrante torcida, Jéssica voltou a “fazer chover” em casa, marcando os 3 gols do empate em 3x3. No entanto, ela teve a bola jogo nos pés. Faltando 50 segundos para acabar a partida, teve um pênalti para a seleção de Rio Pardo. Ela pegou a bola com confiança, mas chutou pra fora. “Era pra bater de um jeito e na hora saiu de outro jeito. Fiquei muito triste, pois seria o gol que levaria a decisão para a prorrogação. São coisas que aconteceu no futsal”, lamento a artilheira.

A seleção de Rio Pardo de Minas não foi para a grande final, mas construiu uma bela história e o nome de Jéssica ficou na memória dos amantes da bola. “A competição foi maravilhosa pra mim. Uma experiência única, pois a Copa Folha Regional deu a visibilidade que o futsal feminino merece”, disse a goleadora.