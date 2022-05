Pedra Azul e Divisa fazem jogaço

Primeiro jogo da Final da Copa Folha Regional de Futsal termina empate

Na noite de sábado (14/05) as seleções de Pedra Azul e Divisa Alegre entraram em quadra para o primeiro jogo da final da Copa Folha Regional de Futsal 2022. Foi um jogaço, com grandes jogadas, muita raça e rivalidade à flor da pele, tudo isso diante de um ginásio lotado.

Os holofotes do jogo foram direcionados para o jovem goleiro Marcos Antônio, da seleção de Divisa Alegre, que brilhou no 1º tempo com várias sequências de defesas, travando lindo duelo com o pivô Careca, de Pedra Azul.

O placar foi aberto no 1º tempo com o ala Andrey, que recebeu de Bruno e tocou com categoria na saída do goleiro Yuri, fazendo 1x0 para Divisa Alegre.

Já o empate de Pedra Azul saiu no final do jogo, com o pivô Careca cobrando falta e achando um buraco na barreira, levando a torcida à loucura.

O jogo de volta será no próximo sábado (21/05), às 19hs, no ginásio de Divisa Alegre. Quem vencer por qualquer placar fica com o título. Caso haja novo empate no tempo normal, a decisão irá para a prorrogação de 05 minutos cronometrados, onde a seleção de Divisa Alegre tem a vantagem de jogar pelo empate, já que tem a melhor campanha em toda a competição.

A seleção campeã vai levar um prêmio de R$ 5 mil em dinheiro, já a vice-campeão leva R$ 3 mil.