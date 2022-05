Vítima de acidente aguarda cirurgia há 43 dias no Hospital de Salinas

Dona de casa está internada com os dois tornozelos quebrados e não consegue vaga para cirurgias



A dona de casa Edimária Luciana Martins dos Santos, de 25 anos, foi vítima de uma queda na Praça Moises Ladeia, no Centro de Salinas, e teve os dois tornozelos quebrados. Ela conta que na noite do último dia 21 de março estava indo ao banheiro da Praça, quando escorregou nas escadas e acabou sofrendo as fraturas.

O acidente virou uma terrível tortura. Edimária foi levada para o Hospital Municipal de Salinas e depois de 43 dias internada permanece sem acesso à cirurgia, sofrendo muitas dores e ainda longe do filho, de apenas quatro anos. “É uma situação terrível”, chora Edimária.

O caso chegou ao Jornal Folha Regional no final da tarde desta terça (03/05). Em entrevista, Edimária conta que não sabe mais o que fazer, por isso recorreu à Imprensa. “Eles me falam que estão tentando uma vaga pelo SUS, mas essa vaga nunca sai e eu estou sofrendo demais”, disse.

Ao adentrar ao hospital na noite do dia 21 de março, foi diagnosticado que havia sido quebrado o tornozelo esquerdo, e que o tornozelo direito havia “apenas” trincado. Mas, 35 dias depois do acidente, Edimária foi encaminhada para Montes Claros, onde foi feita uma tomografia e os médicos descobriram que o tornozelo direito também estava quebrado. “As dores são terríveis. Só o tornozelo esquerdo que foi imobilizado”, relata a paciente.

Em Montes Claros, Edimária foi informada que não havia vaga para cirurgia no SUS e para fazer os procedimentos na rede particular o custo é de R$ 11 mil. Com isso, ela retornou para o Hospital de Salinas no mesmo dia. “Infelizmente eu não tenho condições de pagar, por isso estou prostrada nessa cama há 43 dias, e ainda longe do meu filho, que está sendo cuidado pela minha mãe”, lamenta.

A reportagem da Folha Regional tentou contato com o Secretário de Saúde de Salinas, Wexley Miranda, mas ele não atendeu ao telefone. Assim que houver posicionamento da Secretaria a matéria será atualizada.