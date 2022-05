Receptadores de cargas são presos

Petista subiu dois pontos percentuais, já Bolsonaro ficou no mesmo patamar Pesquisa da Quaest, divulgada na manhã desta quarta (11/05) aponta que o ex-presidente Lula (PT) lidera as intenções de voto para a Presidência. Ele obteve 46% das intenções de votos em pergunta estimulada com todos os pré-candidatos. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em 2º lugar, com 29%. Com estes percentuais, Lula possui mais intenções de voto do que todos os demais pré-candidatos somados (44%) e, por isso, há a possibilidade de vitória em 1º turno. No entanto, por conta da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, a pesquisa aponta a chance de a disputa ir para o 2º turno. Depois de Lula e Bolsonaro, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 7%; João Doria (PSDB), com 3%; e André Janones (Avante), com 3%. Considerando a margem de erro, Ciro, Doria e Janones estão tecnicamente empatados. Simone Tebet (MDB) e Felipe D'Ávila (Novo) aparecem cada um com 1%. Luciano Bivar (União Brasil)