Salinas terá TV Rede Minas digital

Lançamento será nesta quarta (25) na Praça Moisés Ladeia

A cidade de Salinas é a segunda escolhida do estado para o lançamento regional do programa “Digitaliza Minas”. O projeto, que será lançado nesta quarta (25), garante o sinal digital nos municípios mineiros que contam apenas com a tecnologia analógica e que não foram incluídos no programa do governo federal. O investimento vai permitir a cobertura de TV com alta qualidade de imagem e áudio.

Conforme o Ministério das Comunicações, todas as cidades terão a transmissão analógica cortada a partir de 2023.

A cerimônia para lançamento do sinal digital em Salinas acontece na praça Moisés Ladeia, às 16h, com a presença do presidente da Empresa Mineira de Comunicação – EMC, Sérgio Rodrigo Reis.

A Rede Minas se prepara, também, para a implantação de uma multiprogramação. Além da programação atual, vão ser mais três canais, dois deles, dedicados, exclusivamente, à educação para atender aos estudantes do ensino fundamental e médio, além de professores e demais profissionais da área, como um importante apoio pedagógico para incrementar seu trabalho educativo.