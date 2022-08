Finalistas da Copa Master saem neste sábado

Seleção master de Ninheira está invicta na Copa Folha Regional e joga por empate diante de sua torcida para ir à final

Na tarde/noite deste sábado (13/08) serão conhecidas as duas seleções que vão disputar a Final da Copa Folha Regional Master 2022. A inédita competição tem premiação de R$ 7 mil em dinheiro.

Um dos confrontos das semifinais é entre as seleções de São João x Taiobeiras. No jogo de ida, disputado em Taiobeiras, a seleção paraisense, que tem o melhor ataque da copa, com 10 gols marcados, venceu por 2x0 e agora pode perder por um gol de diferença que garante vaga na final. Já a seleção de Taiobeiras precisa vencer com diferença de dois gols para levar a disputa para os pênaltis. O jogo de volta será neste sábado (13), às 17hs, no estádio municipal de São João do Paraíso.

No outro confronto das Semifinais, a seleção de Ninheira, que tem a melhor campanha da competição, até então com 100% de aproveitamento, saiu na frente contra Águas Vermelhas ao vencer o jogo de ida por 1x0 em Campo Novo, com gol de Nodecir. Agora, no jogo de volta, que acontece neste sábado (13), às 18 horas, em Ninheira, a seleção de Águas Vermelhas precisa vencer por dois gols de diferença para ir à Final. Já os ninheirenses jogam pelo empate diante de sua torcida.

A Copa Folha Regional Master está sendo realizada pela 1ª vez na região, com a participação de nove seleções acima de 40 anos.