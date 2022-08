Bolsonaro é esperado em Montes Claros na tarde desta sexta-feira

Portão de sua residência foi alvo de dezenas de tiros O ex-vereador de Indaiabira, Darcy Rocha, popular Tatá, de 46 anos, teve a residência alvejada a tiros em Barra de Alegria, distrito onde mora com sua família. Segundo ele, o portão de sua casa foi alvejado com mais de 90 tiros na noite desta quinta (04/08). “ Eu estava chegando em casa com meu filho, por volta das 20:30hs. Quando entrei só escutei os pipocos dos tiros no portão. Por pouco não fomos atingidos ”, relata o ex-vereador. Segundo testemunhas, o autor dos disparos estaria em uma caminhonete cor prata. Ele foi visto por vizinhos no momento dos tiros. Darcy contou à Folha Regional que a motivação da tentativa de homicídio seria as denúncias contra carvoeiras com documentações falsas. “ Ele estava mexendo com carvoeiras irregulares e roubando propriedades dos outros. A justiça descobriu que a documentação era falsa e ele perdeu todas as carvoeiras ”, relata Darcy, que passou a ser alvo do autor por ser funcionário do ver