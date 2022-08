Polícia procura autor que matou vendedor de carros

Assassinato foi na noite de domingo (21) no povoado Caroba, em Retiro Na tarde desta terça (23/08) a Polícia Militar de Santo Antônio do Retiro conseguiu prender o homem de 50 anos que matou o próprio irmão na noite do último domingo (21). Conforme a Assessoria de Imprensa da PM, a prisão aconteceu na comunidade Cedro, em um terreno do confinante. Segundo as primeiras apurações, os dois irmãos entraram em discussão na comunidade Caroba, povoado de Santo Antônio do Retiro, e o que morreu teria dado um tapa no rosto do autor do crime, que revidou com golpes de faca. A arma usada no crime foi apreendida pela PM e o autor está sendo encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.