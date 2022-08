Civil cumpre mandado contra homem que teria atirado em casa de ex-vereador

Duas armas foram apreendidas e o autor foi conduzido à delegacia para ser ouvido





Nesta terça (23) a Polícia Civil de Taiobeiras cumpriu mandado de busca e apreensão contra um homem de 43 anos acusado de tentar matar o ex-vereador de Indaiabira, Darcy Rocha, popular Tatá, de 46 anos.

O autor teria efetuado dezenas de tiros no portão da residência quando o ex-vereador adentrava na casa com seu filho. A tentativa de homicídio ocorreu na noite do último dia 04 de agosto em Barra de Alegria, distrito de Indaiabira.

Conforme o delegado Alessandro da Silva, responsável pelas investigações, durante as buscas na residência do autor e em uma propriedade na localidade Mato dos Macacos, foram encontradas duas armas registradas, uma delas de grosso calibre, que foram apreendidas. “Vamos apurar se foram as armas usadas no dia do atentado”, disse o delegado à Folha Regional.

O autor foi conduzido à delegacia para ser ouvido e prestar esclarecimentos, logo após foi liberado. Ele nega ter sido o autor dos tiros na casa do ex-vereador.

Dr. Alessandro chegou a representar pela prisão preventiva do suspeito, mas a justiça de Taiobeiras negou o pedido, autorizando somente a busca e apreensão.

O inquérito deverá ser concluído na próxima semana e a expectativa é de que o delegado faça o indiciamento por tentativa de homicídio e disparos de arma de fogo.

Motivação do crime – O suspeito do crime foi denunciado por manter carvoeiras com documentações falsas e por possíveis invasões de terras. Por isso, ele teria passado a perseguir o ex-vereador, que é funcionário do proprietário das terras em demanda. Veja matéria aqui.