Licença Ambiental Concomitante: Pedreira Salinas

PEDREIRA SALINAS LTDA., CNPJ 22.108.450/0001-35 por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, torna público que solicitou, por meio do Processo no Sistema de Licenciamento Ambiental de nº 2582/2021, e solicitação de nº 2021.05.01.003.0001165 a Licença Ambiental Concomitante (LAC2) para ampliação de seu empreendimento, nas fases de Licença Prévia e de Instalação, junto a Superintendência Regional de Meio Ambiente do Norte de Minas, para as atividades de extração de rocha para produção de britas, pilha de estéril, estrada para transporte de minério/estéril externa aos limites do empreendimento minerário e unidade de tratamento de minerais a seco, no local denominado Fazenda Várzea Redonda, no km 313 da Rodovia BR 251, Zona Rural de Salinas/MG.

O requerente informa que foram apresentados os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e que o RIMA se encontra à disposição dos interessados no local a ser estabelecido pela publicação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do Desenvolvimento sustentável no Diário Executivo de Minas Gerais, bem como no site eletrônico da empresa, cujo o endereço é: https://pedreirasalinas.com.br.

O requerente comunica que os interessados na realização da Audiência Pública deverão formalizar a sua solicitação, conforme previsto na Deliberação Normativa COPAM nº 225, de 24 de agosto de 2018, no local a ser estabelecido pela publicação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do Desenvolvimento sustentável no Diário Executivo de Minas Gerais, dentro do prazo estabelecido na respectiva publicação.